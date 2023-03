Lollobrigida vieta la carne sintetica. Ma gli italiani la potranno mangiare lo stesso

(Di martedì 28 marzo 2023) Un disegno di legge propone il divieto per la produzione e la commercializzazione in Italia, ma non se la provenienza è da altri Stati Ue o dalla Turchia. Coldiretti: "Clausola necessaria"

Roma - Una legge chela produzione e la commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, per 'assicurare la ... Francesco, circola già una bozza: la legge che stopperebbe la carne ...... è in arrivo una legge chela produzione e la commercializzazione di alimenti e mangimi ... Del ddl voluto dal ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco, ...Oggi invece è il turno del cibo sintetico . Stando a quanto trapela, nel ddl presentato daci sono divieti di commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti di animali. Non potranno essere usati né per ...

E questo perché con una legge nazionale che li vieta ci sarebbe comunque un condizionamento". Nel dettaglio, tenendo conto dell'eccezione sugli Stati membri e sulla Turchia, la bozza del disegno di ...Lo si legge in una bozza di un decreto di legge che sarà presentata oggi dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in occasione del Consiglio dei ministri in programma oggi pomeriggio ...