Lollobrigida: “Siamo i primi a dire di no ai cibi sintetici”. Schillaci: “Lo stop è dettato da un principio di precauzione” (Di martedì 28 marzo 2023) “I prodotti da laboratorio non garantiscono qualità benessere e non garantiscono la tutela della cultura e tradizione enogastronomica e di produzione a cui è legata parte della nostra tradizione e modello. La produzioni in bioreattori, inoltre “produrrebbe disoccupazione perché sarebbe più conveniente produrre dove il lavoro costa meno”. Inoltre “sarebbe più a rischio la biodiversità”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, illustrando lo schema di disegno di legge per la messa al bando dei cibi sintetici in Italia. “È una legge significativa quella contro i cibi sintetici – ha aggiunto il ministro della Salute, Orazio Schillaci – si basa sul principio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) “I prodotti da laboratorio non garantiscono qualità benessere e non garantiscono la tutela della cultura e tradizione enogastronomica e di produzione a cui è legata parte della nostra tradizione e modello. La produzioni in bioreattori, inoltre “produrrebbe disoccupazione perché sarebbe più conveniente produrre dove il lavoro costa meno”. Inoltre “sarebbe più a rischio la biodiversità”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, illustrando lo schema di disegno di legge per la messa al bando deiin Italia. “È una legge significativa quella contro i– ha aggiunto il ministro della Salute, Orazio– si basa sul...

