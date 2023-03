Logan Paul:” Sta diventando sempre più difficile superare le mie precedenti performance in WWE” (Di martedì 28 marzo 2023) Ormai da un bel po’ di tempo Logan Paul e Seth Rollins sono in conflitto. Durante la Royal Rumble, Paul ha lanciato Rollins fuori dal ring, rincarando successivamente la dose assalendo nuovamente Rollins ad Elimination Chamber, diventando così la causa della eliminazione di Seth dal match valido per il United States Championship. Finora The Maverick si è riuscito a far valere su Seth Rollins anche a Monday Night RAW. Tutto ciò semplicemente perchè é, in entrambi gli scontri, Logan è riuscito a mettere Seth K.O. Parlando al Cold as Balls con Kevin Hart, Paul si è aperto riguardo il suo primo match contro Seth Rollins, ammettendo di che sta diventando sempre più difficile per lui superare le sue ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 marzo 2023) Ormai da un bel po’ di tempoe Seth Rollins sono in conflitto. Durante la Royal Rumble,ha lanciato Rollins fuori dal ring, rincarando successivamente la dose assalendo nuovamente Rollins ad Elimination Chamber,così la causa della eliminazione di Seth dal match valido per il United States Championship. Finora The Maverick si è riuscito a far valere su Seth Rollins anche a Monday Night RAW. Tutto ciò semplicemente perchè é, in entrambi gli scontri,è riuscito a mettere Seth K.O. Parlando al Cold as Balls con Kevin Hart,si è aperto riguardo il suo primo match contro Seth Rollins, ammettendo di che stapiùper luile sue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Logan Paul:' Sta diventando sempre più difficile superare le mie precedenti performance in WWE'… - AleTav3r_ : Ziliani farà la Logan Paul move con i soldi dei suoi follower... - baefrodite : ma perché dobbiamo subirci logan paul in wwe pure ma perché a noi che abbiamo fatto di male per meritarci una tortu… - misterj1995 : @btsportwwe @WWERollins E un uomo così grande dovrebbe perdere con Logan Paul ma per favore, lo farà a pezzi Seth e… - misterj1995 : RT @WWEItalia: Ripercorri quello che è successo tra @WWERollins e @LoganPaul in vista del loro scontro a #WrestleMania con questo video ?? h… -