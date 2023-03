Lo spread tra Btp e Bund parte in lieve calo a 181 punti (Di martedì 28 marzo 2023) spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in leggero ribasso in avvio di seduta sui mercati telematici: il differenziale ha aperto a 181 punti base contro i 183 della chiusura di ieri. Tra qualche ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023)tra Btp etedeschi a 10 anni in leggero ribasso in avvio di seduta sui mercati telematici: il differenziale ha aperto a 181base contro i 183 della chiusura di ieri. Tra qualche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund parte in lieve calo a 181 punti: Rendimento del prodotto del Tesoro ha toccato il 4,1% - GiuseppePrada1 : RT @classcnbc: Aggiornamento - borse europee chiudono in positivo ????+1,2% ????+0,9% ????+1,1% ????+0,9% A Piazza Affari #Diasorin -4% è la peg… - fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in calo a 183 punti: Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,05% - PaoloBMb70 : RT @classcnbc: Aggiornamento - borse europee chiudono in positivo ????+1,2% ????+0,9% ????+1,1% ????+0,9% A Piazza Affari #Diasorin -4% è la peg… - classcnbc : Aggiornamento - borse europee chiudono in positivo ????+1,2% ????+0,9% ????+1,1% ????+0,9% A Piazza Affari #Diasorin -4%… -