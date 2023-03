Lo spettacolo delle Frecce Tricolori nei cieli di Roma per i 100 anni dell’Aeronautica militare (Di martedì 28 marzo 2023) È stata allestita sulla Terrazza del Pincio a Roma la cerimonia per i 100 anni dell’Aeronautica. Una festa alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla quale hanno preso parte il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Vice Presidente della Camera Fabio Rampelli, il Giudice Costituzionale Giulio Prosperetti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica il Generale S.A. Luca Goretti. Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Un secolo di storia e di impegno da parte dell’Aeronautica militare nel quale ‘passione spirito di squadra e senso del dovere’ hanno caratterizzato l’impegno profuso, ha evidenziato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) È stata allestita sulla Terrazza del Pincio ala cerimonia per i 100. Una festa alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla quale hanno preso parte il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Vice Presidente della Camera Fabio Rampelli, il Giudice Costituzionale Giulio Prosperetti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il Capo di Stato Maggioreil Generale S.A. Luca Goretti. Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Un secolo di storia e di impegno da partenel quale ‘passione spirito di squadra e senso del dovere’ hanno caratterizzato l’impegno profuso, ha evidenziato ...

