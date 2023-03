Lo sfogo di Michelle Hunziker sui social | “Parole distorte per incuriosire e avere pubblicità”

(Di martedì 28 marzo 2023) Lodi: “per” Dopo le notizie circolate sabato 25 marzo sulle dichiarazioni disu Eros Ramazzotti e il sesso tra ex, la showgirl si è sfogata sui. “Sapete che cos’è un clickbait? Il clickbait è un contenuto web che la principale funzione di spingere le persone a cliccare su una notizia affinché si possaun grande rendimento pubblicitario. Ovviamente per i giornali online è propedeutico per ottenere piùpossibile”, inizia così il discorso su quanto accaduto pochi giorni. La rivelazione su Aurora “Ma com’è che ottengono piùpossibile? Facendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Michelle Hunziker, lo sfogo contro i gossip: “Creano tensioni nelle famiglie” leggi su Gloo - Vale_Ber99 : RT @tempoweb: 'Richiamino ogni tanto' #MichelleHunziker e lo sfogo su #Eros Pio e Amedeo a bocca aperta @FelicissimaTV - tempoweb : 'Richiamino ogni tanto' #MichelleHunziker e lo sfogo su #Eros Pio e Amedeo a bocca aperta @FelicissimaTV… -

La conduttrice e il lungosui social per come sono state riportate le sue parole dai ...La conduttrice nella giornata di oggi, ci ha tenuto a precisare che stava semplicemente scherzando: Il durodella showgirl sulle notizie false: 'Mia figlia non ne può più'Hunziker ...Aurora Ramazzotti è pronta a diventare mamma In attesa di scoprire se la figlia di... ma anche con qualche. Giorni fa, per esempio, Aurora Ramazzotti si era aperta rispetto al fatto che ...

Michelle Hunziker, lo sfogo sui social dopo "Felicissima Sera" Tag24

Dopo le notizie circolate sabato 25 marzo sulle dichiarazioni di Michelle Hunziker su Eros Ramazzotti e il sesso tra ex, la showgirl si è sfogata sui social. “Sapete che cos’è un clickbait Il ...Ora, Michelle Hunziker è dunque, tornata a chiarire le affermazioni a “Felicissima Sera” con un lungo sfogo sui social. In una serie di storie Instagram, infatti, Michelle Hunziker ha voluto ...