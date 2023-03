Lo sa cosa abbiamo deciso noi? | che lite | Donzelli asfalta in tv la piddina

(Di martedì 28 marzo 2023) "Serve una missione europea di soccorso e salvataggio", "No, serve una missione europea per impedire le partenze, serve riuscire a bloccare queste navi quando devono partire, altrimenti poi non c'è modo né di accoglierli né di salvare tutti": Simona Malpezzi del Partito democratico e Giovannidi Fratelli d'Italia hanno avuto un confronto piuttosto acceso sull'immigrazione nello studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. "Questi trafficanti, nel caso di Cutro, hanno impedito di chiamare i soccorsi e una volta arrivati a terra hanno cercato i superstiti per chiedere di farsi pagare il viaggio - ha proseguito il deputato meloniano -. E voi della sinistra invece di dare la colpa ai trafficanti continuate a dare la colpa alla Guardia costiera e al governo dei naufragi!". La dem, però, ha rigettato queste accuse dicendo: "Io difendo il lavoro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : Ringrazio tutti per i messaggi pubblici e privati. Una sola cosa: non insultate il giornale, i giornali sono i lor… - BTSItalia_twt2 : ?? Guardate cosa abbiamo trovato in giro per negozi ??...vi ricorda qualcosa o qualcuno? ??????? #JiminOnFallon… - ZZiliani : Purtroppo siamo un Paese di smidollati e non abbiamo la dignità avuta in Francia: cancellare i 7 Tour del dopato… - LuciaBertini7 : @borghi_claudio Di nuovo l’obbligo vaccinale ma cosa abbiamo votato il sosia di Draghi e Speranza?!!! - Jazmin92715263 : RT @glen_da88: Ho dormito 4 ore, le mani mi fanno ancora male, questa mattina ancora non ci credevo ma cosa cazzo abbiamo fatto? Vedere nik… -

... 'Dopo lo shootaround ha sentito un irrigidimento al polpaccio e nonvoluto rischiare. ... sa avere impatto su una partita in mille modi diversi'), prima di concludere: ' L'unicaimportante ...Oggi la popstar statunitense compie 37 anni con gli auguripensato di riascoltare quel ...come avevano fatto per "Born this way" e "Joanne" o lo bocceranno come nel caso di "Artpop" Unaè ...E poi si stanno unendo anche i più giovani,che non era il caso fino a poco fa e che sta ... alle porte di Parigi, "e grazie alla presenza massiccia dei manifestantibloccato i camion". Il ...

Bilancio Sociale "Ecco cosa abbiamo fatto" IL GIORNO

Dopo il piacere della vendetta – se così si può chiamare – per il tradimento subito che cosa resta Per Shakira probabilmente ... la cantante ha “distrutto” – o sarebbe meglio dire, avrebbe voluto ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...