LIVE Trevisan-Rybakina | WTA Miami 2023 in DIRETTA | serve un’impresa contro la formidabile kazaka

Leggi su oasport

(Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel quarto di finale del torneo WTA Masters 1000 ditra Martinae Elena. Non ci sono precedenti tra l’azzurra e la, che questa sera metteranno in scena una prima assoluta sul circuito femminile. La toscana sarà la sesta italiana ad andare alla caccia della semifinale in Florida, che eventualmente saràuna tra Pegula e Potapova. Martinasta vivendo una settimana da sogno, culmine di una crescita costante che si era iniziata a vedere già da inizio mese. L’azzurra ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo 1000, e in ...