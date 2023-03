LIVE Trevisan-Rybakina, WTA Miami 2023 in DIRETTA: inizia il match, l’azzurra prova l’impresa contro la formidabile kazaka (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUBLEV (1° match DALLE 17.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-CERUNDOLO (5° match DALLE 17.00, NON PRIMA DELL’1.00) 40-15 ACE Rybakina. 30-15 Ottima risposta dell’azzurra, la kazaka però intuisce la direzione del successivo attacco e al secondo tentativo gioca il passante vincente. 15-15 ACE centrale di Rybakina, che fa del servizio una delle sue armi principali. 0-15 Fenomenale inizio di Trevisan, meravigliosa risposta vincente con il dritto incrociato dopo una seconda morbida dell’avversaria. PRIMO SET 20:07 Rybakina e Trevisan sono impegnate nelle fasi di riscaldamento. ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUBLEV (1°DALLE 17.00) LADI SONEGO-CERUNDOLO (5°DALLE 17.00, NON PRIMA DELL’1.00) 40-15 ACE. 30-15 Ottima risposta del, laperò intuisce la direzione del successivo attacco e al secondo tentativo gioca il passante vincente. 15-15 ACE centrale di, che fa del servizio una delle sue armi principali. 0-15 Fenomenale inizio di, meravigliosa risposta vincente con il dritto incrociato dopo una seconda morbida dell’avversaria. PRIMO SET 20:07sono impegnate nelle fasi di riscaldamento. ...

