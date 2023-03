LIVE Sinner-Rublev, ATP Miami 2023 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio dell’ottavo di finale (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI TREVISAN-RYBAKINA (2° MATCH DALLE 18.00, NON PRIMA DELLE 20.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-CERUNDOLO (5° MATCH DALLE 17.00, NON PRIMA DELL’1.00) Come seguire il match in tv/streaming – La presentazione della partita – Il ranking di Jannik Sinner 16:52 Il vincente di questa sfida troverà ai quarti uno tra l’olandese Van De Zandschulp ed il finlandese Ruusuvuori. Sport del tabellone davvero interessante, con l’obiettivo per Jannik di ritrovare in semifinale il fenomenale Alcaraz. 16:48 Quello che andremo a commentare sarà il quinto confronto diretto tra i due, con lo score che attualmente è in parità sul 2 pari. Per i bookmakers il favorito della vigilia è il giovane altoatesino. 16:44 Buon ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TREVISAN-RYBAKINA (2° MATCH DALLE 18.00, NON PRIMA DELLE 20.00) LADI SONEGO-CERUNDOLO (5° MATCH DALLE 17.00, NON PRIMA DELL’1.00) Come seguire il match in tv/streaming – La presentazione della partita – Il ranking di Jannik16:52 Il vincente di questa sfida troverà ai quarti uno tra l’olandese Van De Zandschulp ed il finlandese Ruusuvuori. Sport del tabellone davvero interessante, con l’obiettivo per Jannik di ritrovare in semiil fenomenale Alcaraz. 16:48 Quello che andremo a commentare sarà il quinto confronto diretto tra i due, con lo score che attualmente è in parità sul 2 pari. Per i bookmakers il favorito della vigilia è il giovane altoatesino. 16:44 Buon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sinner-Rublev all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita: Un anno dopo il ritiro al Roland Garros pe… - infoitsport : Sinner-Rublev all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Che giornata oggi al #MiamiOpen ?? - Ilsuperbo89 : Che giornata oggi al #MiamiOpen ?? - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 7. In campo Jannik Sinner, Martina Trevisan e Lorenz… -