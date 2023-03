LIVE – Sinner-Rublev 6-2 4-3 | ottavi di finale Masters 1000 Miami 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 28 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glidideldi(cemento outdoor). Entrambi devono ancora perdere un set.ha domato il serbo Laslo Djere e il bulgaro Grigor Dimitrov. Il russo, invece, ha fatto leggermente fatica contro il padrone di casa J.J. Wolf prima di lasciare solamente tre giochi al serbo Miomir Kecmanovic. Il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità (2-2)., tuttavia, è riuscito sempre a sconfiggeregrazie ad un ritiro del tennista altoatesino. Quest’ultimo vuole dare seguito alla semiconquistata ad Indian Wells la settimana scorsa e ...

MIAMI (USA) - Caccia ai quarti di finale al Masters 1000 di Miami per Jannik, che per centrare l'obiettivo dovrà però superare un avversario di grande livello. Il 21enne altoatesino ( n. 11 Atp e decima testa di serie), dopo aver battuto il bulgaro Dimitrov , alle ore ...... visto che fu agevolato dai continui ritiri - la sua 'maledizione' colpì anche Jannik- per ... Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand. La sfida non inizierà prima dell' ...Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Il cammino di1° turno: ...

Sinner-Rublev in tv oggi, ATP Miami 2023: quando inizia, orario esatto, programma, streaming OA Sport

Un anno dopo il ritiro al Roland Garros per un problema al ginocchio agli ottavi, Jannik Sinner ritrova Andrey Rublev sul suo cammino. Stavolta c'è in palio un posto ai quarti di finale del Masters ...È uno Jannik Sinner che ha poco tempo da temperdere quello in campo contro Andrey Rublev per un posto ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il primo set si è chiuso Due palle break per ...