LIVE Maccabi-Virtus Bologna 87-53 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | i padroni di casa continuano a dominare | 10? alla fine

Leggi su oasport

(Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA89-55 Abass realizza da dentro l’area. 89-53 Sono di Sorkin i primi due punti dell’ultima frazione. 19.29 COMINCIA IL QUARTO PERIODO! 19.28 C’è ora un piccolo litigio in corso tra Shengelia e qualche spettatore, sconosciuto il motivo. Tarda dunque di qualche secondo l’inizio del quarto periodo. 87-53 Ormai si attende solo la. Lanon ha più nessuna possibilità di rientrare. Ilè praticamente già sicuro del quinto successo consecutivo. 87-53 FINISCE IL TERZO QUARTO! 87-53 Hilliard realizza dall’angolo. 84-53 Abass usa il fisico e trova i suoi primi due punti in questa sfida. 84-51 Grande azione corale delche si chiude con il canestro di Sorkin. 82-51 Tripla di Hilliard. 2’25”sul ...