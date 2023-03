LIVE Maccabi-Virtus Bologna 111-80 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | vittoria nettissima per la squadra israeliana | V Nere mai in partita

Leggi su oasport

(Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.52 Grazie a questo successo salgono a cinque le vittorie di fila del. LaKattash sale così a 18 vittorie in stagione ine chiude il discorso qualificazione. 19.50 Questo match non è mai stato in discussione. Laha preso il largo già nel primo quarto e, complice anche una serata decisamente negativa della, ha poi continuato a dominare fino a vincere con un incredibile +31. 19.48 ILTEL AVIV BATTE LACON UN PERENTORIO 111-80 E METTE AL SICURO LA QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF! 111-80 Tripla di Mannion. 111-77 Due punti per Mickey. 111-75 Sorkin segna da sotto ...