LIVE – Italia-Belgio, Qualificazione Europei Under 19 2023 (DIRETTA) (Di martedì 28 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la terza giornata delle qualificazioni degli Europei Under 19 2023. Dopo la vittoria contro la Germania e il pareggio a reti bianche con la Slovenia, gli Azzurrini sono pronti a tornare in campo per andare a caccia dei tre punti contro la Nazionale belga, che gli regalerebbero la prima posizione nella classifica del Girone e la qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Calcio d’inizio alle ore 12. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Italia-Belgio ore 12 ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Ladi, match valido per la terza giornata delle qualificazioni degli19. Dopo la vittoria contro la Germania e il pareggio a reti bianche con la Slovenia, gli Azzurrini sono pronti a tornare in campo per andare a caccia dei tre punti contro la Nazionale belga, che gli regalerebbero la prima posizione nella classifica del Girone e la qualificazioni ai prossimidi categoria. Calcio d’inizio alle ore 12. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5ore 12 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Sono sette anni che chiediamo verità e giustizia. Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e vogliamo che in… - Relics_Live : Nuovo articolo: Left To Die @ Slaughter Club (MI) - Reporter_Live : OGGI VORREI ESSERE... QUI Lucca, Italia - ANTHILIA64 : RT @MusicTvOfficial: Sono sold out le quattro anteprime live in Europa di @mengonimarco in preparazione di #ESC2023 a Liverpool dove rappre… - silvanapanigall : RT @sabripillot: I genitori di #GiulioRegeni a Propaganda live: 'Vogliamo che ci sia una elezione di domicilio in Italia e che il processo… -