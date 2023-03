LIVE – Fiorentina-Pontedera | Viareggio Cup 2022 2023 DIRETTA

(Di martedì 28 marzo 2023) Ladi, match valevole per gli ottavi di finale dellaCup. Una delle competizioni più importanti allo giovanile sta entrando nel vivo, con la fase ad eliminazione: a questo punto della manifestazione ogni passo falso può essere fatale. E’ un derby tutto toscano quello tra la squadra viola e quella granata, che consentirà alla vincitrice di garantirsi l’accesso ai quarti di finale della rassegna. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 15:00 di martedì 28 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL CALENDARIO DEL ...

° VIAREGGIO CUP IERI LA 3° GIORNATA CONCLUSIVA DEL GIRONE A: A PONTEDERA "BRUTTE COSE"… OGGI SI CONCLUDE IL GRUPPO B; A PIETRASANTA ORE 15 "LIVE" FIORENTINA BATTE IL MONTEROSI 4-0 CENTRANDO IL 1° POST