LIVE – Anadolu Efes-Olimpia Milano 0-0, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 28 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Anadolu Efes-Olimpia Milano, sfida valida come trentunesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Incrocio interessante e altrettanto importante, perché la partita in esame rappresenta una delle quattro “ultime chiamate” per entrambe le formazioni, da qui alla fine della competizione, nella disperata ricerca di provare a ottenere un posto in zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di martedì 28 marzo, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 31^ GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Ladi, sfida valida come trentunesima giornata dell’di basket. Incrocio interessante e altrettanto importante, perché la partita in esame rappresenta una delle quattro “ultime chiamate” per entrambe le formazioni, da qui alla fine della competizione, nella disperata ricerca di provare a ottenere un posto in zona playoff. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di martedì 28 marzo, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 31^ GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

