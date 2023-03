LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: comincia la sfida di Istanbul (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Beaubois segna con l’arresto e tiro. 19.30 CI SIAMO! comincia LA PARTITA DI Istanbul! 19.25: Ettore Messina ritrova Shavon Shields in quintetto e soprattutto mette Stefano Tonut tra i partenti. Un bel segnale di fiducia verso il giocatore italiano, protagonista nelle ultime settimane. 19.23: Continua il riscaldamento delle due squadre. 19.18: Le parole di Messina alla vigilia “L’Efes è la squadra che ha vinto gli ultimi due titoli, ha esperienza, profondità, talento, e adesso la necessità assoluta davanti al suo pubblico di vincere tutte le prossime gare. Affrontare una squadra forte e motivata è quanto di più difficile ci sia da gestire soprattutto per noi che abbiamo giocato due partite di EuroLeague anche la scorsa settimana. Nonostante ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Beaubois segna con l’arresto e tiro. 19.30 CI SIAMO!LA PARTITA DI! 19.25: Ettore Messina ritrova Shavon Shields in quintetto e soprattutto mette Stefano Tonut tra i partenti. Un bel segnale di fiducia verso il giocatore italiano, protagonista nelle ultime settimane. 19.23: Continua il riscaldamento delle due squadre. 19.18: Le parole di Messina alla vigilia “L’è la squadra che ha vinto gli ultimi due titoli, ha esperienza, profondità, talento, e adesso la necessità assoluta davanti al suo pubblico di vincere tutte le prossime gare. Affrontare una squadra forte e motivata è quanto di più difficile ci sia da gestire soprattutto per noi che abbiamo giocato due partite di EuroLeague anche la scorsa settimana. Nonostante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve solo vincere per sperare -… - infoitsport : LIVE EL - Anadolu Efes vs Olimpia Milano: diretta, tv, infortuni, shootaround - infoitsport : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - infoitsport : Diretta Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano: dove vederla in tv e live streaming -