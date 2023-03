LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano 68-48, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: turchi vicini alla vittoria (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL TERZO QUARTO! L’Efes è in totale controllo e Milano ormai si trova a dieci minuti dal dire addio all’Eurolega. 68-48 Tripla di Luwawu-Cabarrot sulla sirena. 68-43 Due liberi di Bryant. Ultimo minuto del terzo quarto. 66-43 Tripla di Larkin dall’angolo. 63-43 Due liberi di Pleiss, che valgono il +20. Brutta palla persa da Milano. 61-43 Due liberi di Micic. Timeout per Milano. 59-43 Schiacciata di Hines. 59-41 Tripla dall’angolo di Beaubois, che potrebbe aver messo fine all’Eurolega di Milano. 56-41 Due liberi di Micic. Ultimi cinque minuti del terzo quarto. 54-41 Tripla dall’angolo di Baron. 54-38 Il francese non sbaglia il libero supplementare. 53-38 Beaubois segna ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL TERZO QUARTO! L’è in totale controllo eormai si trova a dieci minuti dal dire addio all’. 68-48 Tripla di Luwawu-Cabarrot sulla sirena. 68-43 Due liberi di Bryant. Ultimo minuto del terzo quarto. 66-43 Tripla di Larkin dall’angolo. 63-43 Due liberi di Pleiss, che valgono il +20. Brutta ppersa da. 61-43 Due liberi di Micic. Timeout per. 59-43 Schiacciata di Hines. 59-41 Tripla dall’angolo di Beaubois, che potrebbe aver messo fine all’di. 56-41 Due liberi di Micic. Ultimi cinque minuti del terzo quarto. 54-41 Tripla dall’angolo di Baron. 54-38 Il francese non sbaglia il libero supplementare. 53-38 Beaubois segna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve solo vincere per sperare -… - infoitsport : LIVE EL - Anadolu Efes vs Olimpia Milano: diretta, tv, infortuni, shootaround - infoitsport : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - infoitsport : Diretta Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano: dove vederla in tv e live streaming -