LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano 47-32, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: turchi in controllo all’intervallo (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! E’ stato un primo tempo davvero difficile per Milano, che si trova sul -15 all’intervallo. Undici punti per Larkin e Clyburn, mentre sono nove per Voigtmann. 47-32 Tripla di Bryant. Milano sta vivendo un secondo quarto davvero complicatissimo. Ultimi dieci secondi. 44-32 Classico jumper di Pleiss. 42-32 Si sblocca Shabazz Napier con la tripla del -10. 42-29 Anche Larkin arriva fino al ferro. 40-29 Bel canestro dalla media di Davies. 40-27 Beaubois segna in penetrazione. Si sta facendo davvero dura per Milano. 38-27 Altra super azione dell’Efes e tripla di Bryant. 35-27 Ennesimo rimbalzo offensivo per l’Efes ed arriva la tripla di Larkin. 32-27 Bella azione di Milano e ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO! E’ stato un primo tempo davvero difficile per, che si trova sul -15. Undici punti per Larkin e Clyburn, mentre sono nove per Voigtmann. 47-32 Tripla di Bryant.sta vivendo un secondo quarto davvero complicatissimo. Ultimi dieci secondi. 44-32 Classico jumper di Pleiss. 42-32 Si sblocca Shabazz Napier con la tripla del -10. 42-29 Anche Larkin arriva fino al ferro. 40-29 Bel canestro dalla media di Davies. 40-27 Beaubois segna in penetrazione. Si sta facendo davvero dura per. 38-27 Altra super azione dell’e tripla di Bryant. 35-27 Ennesimo rimbalzo offensivo per l’ed arriva la tripla di Larkin. 32-27 Bella azione die ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve solo vincere per sperare -… - infoitsport : LIVE EL - Anadolu Efes vs Olimpia Milano: diretta, tv, infortuni, shootaround - infoitsport : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - infoitsport : Diretta Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano: dove vederla in tv e live streaming -