LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano 32-27, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: turchi avanti a metà secondo quarto (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-29 Bel canestro dalla media di Davies. 40-27 Beaubois segna in penetrazione. Si sta facendo davvero dura per Milano. 38-27 Altra super azione dell’Efes e tripla di Bryant. 35-27 Ennesimo rimbalzo offensivo per l’Efes ed arriva la tripla di Larkin. 32-27 Bella azione di Milano e due facili di Melli. 32-25 Super tripla di Larkin ed Efes ancora sul +7. 29-25 Tripla importante di Luwawu-Cabarrot. 29-22 Splendido canestro di Bryant sull’ennesimo rimbalzo offensivo dell’Efes. 27-22 Bel canestro di Zizic 25-22 Luwawu-Cabarrot segue il suo errore e poi trova due punti al tabellone. 25-20 Splendida finta di Davies che poi arriva al ferro. 25-18 Tre rimbalzi offensivi di fila per l’Efes e alla fine ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-29 Bel canestro dalla media di Davies. 40-27 Beaubois segna in penetrazione. Si sta facendo davvero dura per. 38-27 Altra super azione dell’e tripla di Bryant. 35-27 Ennesimo rimbalzo offensivo per l’ed arriva la tripla di Larkin. 32-27 Bella azione die due facili di Melli. 32-25 Super tripla di Larkin edancora sul +7. 29-25 Tripla importante di Luwawu-Cabarrot. 29-22 Splendido canestro di Bryant sull’ennesimo rimbalzo offensivo dell’. 27-22 Bel canestro di Zizic 25-22 Luwawu-Cabarrot segue il suo errore e poi trova due punti al tabellone. 25-20 Splendida finta di Davies che poi arriva al ferro. 25-18 Tre rimbalzi offensivi di fila per l’e alla fine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve solo vincere per sperare -… - infoitsport : LIVE EL - Anadolu Efes vs Olimpia Milano: diretta, tv, infortuni, shootaround - infoitsport : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - infoitsport : Diretta Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano: dove vederla in tv e live streaming -