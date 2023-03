LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano 22-16, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: turchi avanti a fine primo quarto (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-18 Tre rimbalzi offensivi di fila per l’Efes e alla fine tripla di Larkin. 22-18 Piazzato di Davies dalla lunetta. FINISCE IL primo quarto! E’ stato un festival di triple e finora i turchi sono avanti di sei punti alla prima sirena. 22-16 Facile schiacciata di Zizic. Ultimi 40 secondi. 20-16 Schiacciata di Hines. 20-14 Due facili al ferro per Pleiss e timeout immediato di Messina. 18-14 Ancora una tripla per Clyburn, che è già a quota 11 punti. 15-14 Replica subito Clyburn dall’arco. 12-14 Tripla di Shields. 12-11 Due troppo facili in penetrazione per Beaubois. 10-11 VOIIIIIIIGTMAAAAAAAN! TRIPLA! 10-8 Milano perde palla e l’Efes è spietata con la tripla di Clyburn. 7-8 Super ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-18 Tre rimbalzi offensivi di fila per l’e allatripla di Larkin. 22-18 Piazzato di Davies dalla lunetta. FINISCE IL! E’ stato un festival di triple e finora isonodi sei punti alla prima sirena. 22-16 Facile schiacciata di Zizic. Ultimi 40 secondi. 20-16 Schiacciata di Hines. 20-14 Due facili al ferro per Pleiss e timeout immediato di Messina. 18-14 Ancora una tripla per Clyburn, che è già a quota 11 punti. 15-14 Replica subito Clyburn dall’arco. 12-14 Tripla di Shields. 12-11 Due troppo facili in penetrazione per Beaubois. 10-11 VOIIIIIIIGTMAAAAAAAN! TRIPLA! 10-8perde palla e l’è spietata con la tripla di Clyburn. 7-8 Super ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve solo vincere per sperare -… - infoitsport : LIVE EL - Anadolu Efes vs Olimpia Milano: diretta, tv, infortuni, shootaround - infoitsport : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - infoitsport : Diretta Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano: dove vederla in tv e live streaming -