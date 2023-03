L'Italia partecipa alla riunione dell'alleanza Ue sul nucleare: scoppia la polemica (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo l’impennata dei prezzi dell’energia e le difficoltà di approvvigionamento di gas nate con la guerra in Ucraina, il tema del nucleare è tornato prepotentemente alla ribalta soprattutto in Europa. Oggi a Bruxelles ... Leggi su today (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo l’impennata dei prezzi’energia e le difficoltà di approvvigionamento di gas nate con la guerra in Ucraina, il tema delè tornato prepotentementeribalta soprattutto in Europa. Oggi a Bruxelles ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... coneglianum : RT @WRICL_Official: ??WRICL : Qualifier ?? ?? Partecipa il 20 e 21 Aprile dalle 20:00 alla qualificazione per accedere come 8° Squadra nel ca… - MariaAversano1 : RT @JohnHard3: Governo nucleare, l'Italia partecipa al vertice dei tredici Paesi Ue pronti a partire con i reattori di nuova generazione. L… - JohnHard3 : Governo nucleare, l'Italia partecipa al vertice dei tredici Paesi Ue pronti a partire con i reattori di nuova gener… - TIG_italia : Andrea Toigo, IoT Sales Manager e Edge Artificial Intelligence Lead in EMEA, @intel, partecipa a 'The #Digital… - SalvatoreMasta3 : RT @ValentinoZio: Anche oggi, come ogni giorno, voglio ricordarvi che l’UE e TUTTI i partiti mainstream sono il cancro di questo paese. L… -