Lisbona | attacco in un centro musulmano | due morti e un arresto

Due morti e diversi feriti: e' il bilancio dell'avvenuto in un centro musulmano a Lisbona. La polizia e' giunta sul luogo dell'aggressione per effettuare i rilievi. Un uomo afghano e' stato arrestato.

Due morti e diversi feriti: e' il bilancio dell'avvenuto in un centro musulmano a Lisbona. La polizia e' giunta sul luogo dell'aggressione per effettuare i rilievi. Un uomo afghano e' stato arrestato. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ... Certo è che per il Portogallo, l'attacco con coltello in cui sono morte due persone avvenuto in un centro ismailita di Lisbona è un atto insolito.

Due morti in un attacco all'arma bianca al centro ismailita di Lisbona. Lo riferisce la polizia portoghese, secondo cui il presunto responsabile è stato arrestato. Le vittime sono due donne mentre ...Due morti e diversi feriti: e' il bilancio dell'attacco avvenuto in un centro musulmano a Lisbona. La polizia e' giunta sul luogo dell'aggressione per effettuare i rilievi. Un uomo afghano e' stato ...