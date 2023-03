Lisbona, attacco al centro islamico: almeno due morti (Di martedì 28 marzo 2023) almeno due persone sono morte, altre sono rimaste ferite in un attacco all’interno di un centro islamico a Lisbona. A riferirlo è il primo ministro portoghese. Un uomo è accusato di aver accoltellato due persone, ha aggiunto Antonio Costa confermando che si è trattato di un “atto criminale”. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023)due persone sono morte, altre sono rimaste ferite in unall’interno di un. A riferirlo è il primo ministro portoghese. Un uomo è accusato di aver accoltellato due persone, ha aggiunto Antonio Costa confermando che si è trattato di un “atto criminale”. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Due morti in un attacco al centro musulmano di Lisbona. Lo riferisce la polizia portoghese. #ANSA - carmen_distaso : RT @Agenzia_Ansa: ?? Due morti in un attacco al centro musulmano di Lisbona. Lo riferisce la polizia portoghese. #ANSA - ultimoranet : #Portogallo, attacco con un grosso coltello in un centro musulmano di Lisbona: almeno due morti e diversi feriti. L… - MaricaGusmitta : RT @fanpage: Un uomo ha ucciso con un coltello due donne e ha ferito altre due persone al centro musulmano Ismaili a Lisbona. La polizia lo… - fanpage : Un uomo ha ucciso con un coltello due donne e ha ferito altre due persone al centro musulmano Ismaili a Lisbona. La… -