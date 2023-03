Lisbona, 2 donne accoltellate a morte in un centro islamico (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Due donne sono state accoltellate a morte presso il centro Ismaili a Lisbona. Lo riferisce la stampa portoghese, precisando che l’aggressore è stato colpito dagli agenti della squadra di intervento rapido e si trova ora ricoverato all’ospedale Sao José. Non sono ancora chiari i motivi delle aggressioni. Tra le ipotesi c’è anche l’ipotesi che si sia trattato di un attacco terroristico. Non è nemmeno esclusa la possibilità che l’aggressore abbia problemi psichici. Le due vittime, come confermato dal leader della comunità ismailita, (branca dello sciismo) Narzim Ahmad, sono entrambe donne portoghesi, mentre un’insegnante è stata pugnalata al collo ed è in condizioni gravi. L’aggressore, di nazionalità afghana, è stato colpito alle gambe dagli agenti della squadra di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Duesono statepresso ilIsmaili a. Lo riferisce la stampa portoghese, precisando che l’aggressore è stato colpito dagli agenti della squadra di intervento rapido e si trova ora ricoverato all’ospedale Sao José. Non sono ancora chiari i motivi delle aggressioni. Tra le ipotesi c’è anche l’ipotesi che si sia trattato di un attacco terroristico. Non è nemmeno esclusa la possibilità che l’aggressore abbia problemi psichici. Le due vittime, come confermato dal leader della comunità ismailita, (branca dello sciismo) Narzim Ahmad, sono entrambeportoghesi, mentre un’insegnante è stata pugnalata al collo ed è in condizioni gravi. L’aggressore, di nazionalità afghana, è stato colpito alle gambe dagli agenti della squadra di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FatimaCurzio : RT @ilpost: Un uomo ha ucciso a coltellate due donne in un centro islamico ismailita di Lisbona, in Portogallo - Emergenza24 : RT @Radio1Rai: ??#Lisbona Due vittime in un attacco al centro musulmano. Si tratta di 2 donne - Giornaleditalia : Lisbona, attentato con coltello in un centro islamico: 2 donne morte, aggressore bloccato - ilpost : Un uomo ha ucciso a coltellate due donne in un centro islamico ismailita di Lisbona, in Portogallo - Radio1Rai : ??#Lisbona Due vittime in un attacco al centro musulmano. Si tratta di 2 donne -

Lisbona, 2 donne accoltellate a morte in un centro islamico Due donne sono state accoltellate a morte presso il Centro Ismaili a Lisbona. Lo riferisce la stampa portoghese, precisando che l'aggressore è stato colpito dagli agenti della squadra di intervento rapido ... Attacco in un centro musulmano di Lisbona, due morti: un arresto Due persone sono morte in un attacco al centro musulmano di Lisbona. Lo riferisce la polizia portoghese. Le due vittime sono state accoltellate, si legge in un ... L'attentato Le vittime sono due donne ... Cinema: l'Africa premiata al Fescaal ...ed eleganza il regista costruisce un percorso nelle strade di un quartiere periferico di Lisbona ...madre e ai fratelli con il feretro del padre non intende rispettare la tradizione che vieta alle donne ... Duesono state accoltellate a morte presso il Centro Ismaili a. Lo riferisce la stampa portoghese, precisando che l'aggressore è stato colpito dagli agenti della squadra di intervento rapido ...Due persone sono morte in un attacco al centro musulmano di. Lo riferisce la polizia portoghese. Le due vittime sono state accoltellate, si legge in un ... L'attentato Le vittime sono due......ed eleganza il regista costruisce un percorso nelle strade di un quartiere periferico di...madre e ai fratelli con il feretro del padre non intende rispettare la tradizione che vieta alle... Lisbona: due donne morte in attacco a un centro islamico Corriere della Sera Portogallo: due morti per un attacco con coltello in un centro islamico Il sospetto è stato portato in un ospedale di Lisbona dove è stato tenuto in custodia dalla polizia La polizia ha neutralizzato l'attentatore che era "armato di un grosso coltello", l'uomo ora è ... Euro 2025 donne, altre 3 candidature la Francia e una postulazione congiunta proveniente dal Nord del continente formata da Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca. La scelta sarà effettuata e comunicata martedì prossimo in occasione del ... Il sospetto è stato portato in un ospedale di Lisbona dove è stato tenuto in custodia dalla polizia La polizia ha neutralizzato l'attentatore che era "armato di un grosso coltello", l'uomo ora è ...la Francia e una postulazione congiunta proveniente dal Nord del continente formata da Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca. La scelta sarà effettuata e comunicata martedì prossimo in occasione del ...