L'inutile dibattito sull'utero a equo canone nel paese dei più scarsi polemisti della storia (Di martedì 28 marzo 2023) Questo articolo non contiene soluzioni. Non solo perché le soluzioni non le trova chi è pagato per trovarle, figuriamoci se le trovo io. Soprattutto perché la questione della riproduzione della specie in un'epoca in cui essa attiene ai desideri e non all'ineluttabilità è una questione che non si può risolvere. I figli sono figli, dicono quelli che citano Filumena Marturano come fosse stata un'illuminata pensatrice e non una popolana analfabeta. I figli sono anche, elenco non esaustivo: ingombri; accessori; segni di normalità; ambizioni; accidenti – eccetera. Ognuna di queste cose genera problemi etici, dall'aborto volontario a quella che, con espressione orrenda, viene chiamata «gestazione per altri». Non «per altre»: per «altri». Il che apre a una questione che mi sta a cuore: se gli «altri», cioè quelli coi gameti sbagliati, hanno diritto a una ...

