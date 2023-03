L’Inter si muove per i rinnovi: presto quattro ufficialità – SM (Di martedì 28 marzo 2023) I giocatori in scadenza delL’Inter sono diversi. Dopo il rinnovo di Matteo Darmian presto ne arriveranno altre tre. rinnovi – L’Inter inizia a muoversi per rinnovare i contratti dei suoi giocatori in scadenza. Al momento l’unica ufficialità è quella di Matteo Darmian. È notizia di ieri l’intenzione di Stefan De Vrij di accettare un rinnovo biennale attorno ai 4 milioni l’anno (vedi articolo). Come riportato da Sport Mediaset entro la fine della stagione dovrebbe arrivare l’ufficialità anche per Hakan Calhanoglu e per Edin Dzeko. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) I giocatori in scadenza delsono diversi. Dopo il rinnovo di Matteo Darmianne arriveranno altre tre.inizia arsi per rinnovare i contratti dei suoi giocatori in scadenza. Al momento l’unicaè quella di Matteo Darmian. È notizia di ieri l’intenzione di Stefan De Vrij di accettare un rinnovo biennale attorno ai 4 milioni l’anno (vedi articolo). Come riportato da Sport Mediaset entro la fine della stagione dovrebbe arrivare l’anche per Hakan Calhanoglu e per Edin Dzeko. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

