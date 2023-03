L’incubo nucleare nel rapporto annuale di Commerzbank “Bomba atomica sulla sede di Francoforte” inserita tra le minacce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) “Attaccotattico contro, centro finanziario della Germania e quartier generale di”. Per la prima volta in un documento di, compare anche questa frase. Si trova nella sezione Risk strategy e risk management del2022 che comunica i possibili rischi di un investimento della banca e le modalità che l’istituto adotta per mitigarli. Laprincipale, vienetra le“esistenziali” per la continuità del business. Le altreclassificate di questo tipo sono un default della Germania, la “disintegrazione dell’eurozona”, il default di una grande economia europea e/o degli ...