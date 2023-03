Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : L'inafferrabile Schlein: primo bilancio della leader che vuole arrivare a tutti i costi (di F. Martini) -

...rete: basta pensare alla lunga sequenza di attacchi alle nostre sedi diplomatiche, cominciando dalla più clamorosa, quella che ha messo in pericolo ad Atene la vita di Susanna, ......idea che mi sono fatto è che probabilmente Ellyattira l'attenzione perché è ambigua, fluida, e non solo sessualmente parlando. Mi sembra abbia una personalità misteriosa,, è ...Già, perché lasul tema si è sempre mostrata piuttosto ambigua e ballerina , salvo ... è il ricorrente sogno proibito della sinistra estremista e pacifista dell'Cosa rossa, a cui ...

L'inafferrabile Schlein: primo bilancio della leader che vuole arrivare a tutti i costi L'HuffPost

È vero, non l'hanno vista arrivare - i media per primi - ma ora che sono trascorsi 30 giorni dalla sua ascesa alla guida del Pd, Elly Schlein per tanti continua a risultare una sfinge. Ognuno, dalla ...Da mesi le devastazioni degli anarchici colpiscono le città. L'ultimo bersaglio sono gli scuolabus dei bimbi Centinaia di migliaia di euro in frantumi. Sono i vetri della sede centrale della Reale Mut ...