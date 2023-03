L’importanza di chiamarsi Richard (Di martedì 28 marzo 2023) Si è rivelata vincente la scelta di affiancare Richard Galliano e Richard Bona per la serata finale della quarantaquattresima edizione di Bergamo Jazz che si è tenuta domenica sera al Teatro Donizetti, pieno in ogni ordine di posti (pure quelli con visibilità ridotta). Dicevo scelta azzeccata, non tanto per l’omonimia dei due giganti in questione, quanto per la complementarietà della loro performance. Ma partiamo dall’inizio. Allo spegnersi delle luci di sala si presenta sul palco l’illustre madrina Maria Pia De Vito che, in un appassionato discorso, ringrazia la città e il pubblico di Bergamo per aver sostenuto il festival nei non facili quattro anni del suo mandato artistico. Arriva quindi il primo big della serata, Richard Galliano, virtuoso di fisarmonica, bandoneon e armonica a bocca che, dopo un breve saluto in perfetto italiano, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 marzo 2023) Si è rivelata vincente la scelta di affiancareGalliano eBona per la serata finale della quarantaquattresima edizione di Bergamo Jazz che si è tenuta domenica sera al Teatro Donizetti, pieno in ogni ordine di posti (pure quelli con visibilità ridotta). Dicevo scelta azzeccata, non tanto per l’omonimia dei due giganti in questione, quanto per la complementarietà della loro performance. Ma partiamo dall’inizio. Allo spegnersi delle luci di sala si presenta sul palco l’illustre madrina Maria Pia De Vito che, in un appassionato discorso, ringrazia la città e il pubblico di Bergamo per aver sostenuto il festival nei non facili quattro anni del suo mandato artistico. Arriva quindi il primo big della serata,Galliano, virtuoso di fisarmonica, bandoneon e armonica a bocca che, dopo un breve saluto in perfetto italiano, ...

