Limatola | domani si terrà il Consiglio Comunale straordinario

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – “Dopo aver dovuto insistere per ottenere un, alla fine ci siamo riusciti”. Con queste parole Massimiliano Marotta, esponente del gruppo di minoranza ‘Aper’, commenta la decisione della convocazione per il 29 di marzo. “Speravamo potesse accadere anche prima e senza dover passare per richieste di sollecito. Ma alla fine, ci siamo riusciti e avremo questa opportunità. E può essere anche la grande occasione per i cittadini che invitiamo a prendere parte per essere partecipi delle decisioni che verranno prese”. Tre sono i punti all’ordine del giorno: la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio ’23-’25, l’agevolazione ed eventuali esenzioni della Tari e il regolamento per la disciplina ...