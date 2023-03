Libano, anche l'ora legale innesca una crisi politica (Di martedì 28 marzo 2023) Il Libano passerà finalmente all'ora legale giovedì, ha annunciato il governo, annullando la sua decisionoe di posticipare di un mese il cambio dell'ora che aveva gettato la popolazione nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Ilpasserà finalmente all'oragiovedì, ha annunciato il governo, annullando la sua decisionoe di posticipare di un mese il cambio dell'ora che aveva gettato la popolazione nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... insideoverita : Quello delle #Laf, le forze armate del #Libano, è un compito difficile. Come operano con risorse limitate per mante… - ilgiornale : Quello delle #Laf, le forze armate del #Libano, è un compito difficile. Come operano con risorse limitate per mante… - Murandrea1 : Quello delle forze armate libanesi è compito difficile. Il Libano, settario, con poteri paralleli e con uno Stato i… - magicaGrmente22 : impoverito, è diventato così popolare tra i militari. Pertanto, tonnellate di questi missili sono state utilizzate… - villacalendasco : RT @giuliomeotti: Libano dove ci sono due fusi orari per consentire ai musulmani un regolare Ramadan (che il Vaticano ha appena detto 'è im… -