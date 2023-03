L'IA aveva un problema con le mani. Ora che l'ha risolto, siamo nei guai (Di martedì 28 marzo 2023) Il punto debole delle IA che generano immagini a partire da un testo, come Midjourney e Stable Diffusion, sono le mani: hanno troppe dita, spesso sono deformi. Ma questi difetti - fondamentali per smascherare gli scatti fake che circolano sui social - sono destinati molto presto... Leggi su repubblica (Di martedì 28 marzo 2023) Il punto debole delle IA che generano immagini a partire da un testo, come Midjourney e Stable Diffusion, sono le: hanno troppe dita, spesso sono deformi. Ma questi difetti - fondamentali per smascherare gli scatti fake che circolano sui social - sono destinati molto presto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaphaeleRusso : @DiaVoltaire @AcmBender Tra l'altro Ronaldinho aveva un problema di forma fisica eclatante, impossibile per stare a… - L_I_Official96 : @giuseppeguida2 @AlessioPiana130 @MotoGP @_moliveira88 @marcmarquez93 Il problema è che se il regolamento finora av… - ViolaRemedi : RT @Robycoppi: Qualcuno dovrebbe avvertire quella che in campagna elettorale aveva una soluzione pronta per qualsiasi problema che il numer… - Majakovsk73 : @RasoiodiRoccam @tincazzi si e no, non trascuro mai i fenomeni endogeni. Sarebbe da fare una lunga dissertazione su… - MatteoRenzotti : RT @Robycoppi: Qualcuno dovrebbe avvertire quella che in campagna elettorale aveva una soluzione pronta per qualsiasi problema che il numer… -