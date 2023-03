L' Honduras ha rotto le relazioni con Taiwan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aemilianus77 : @Pierferdinando Netanyahu ha interrotto il programma di riforma giudiziaria. L'Honduras ha rotto le relazioni dipl… - mioblogeconomia : RT @ultimenotizie: L’#Honduras ha rotto le sue relazioni diplomatiche con #Taiwan, in corso da 82 anni, a favore di una relazione stabile c… - esternovaa : RT @agambella: Il governo dell'Honduras fa sapere di aver rotto le relazioni diplomatiche con Taiwan dal momento che riconosce una sola Cin… - IariTwitt : ?? Clara Corvasce ???????????? Dopo il #Nicaragua, Taipei ha perso un altro alleato: si tratta dell’#Honduras, che ha ann… - maola_varalli : RT @agambella: Il governo dell'Honduras fa sapere di aver rotto le relazioni diplomatiche con Taiwan dal momento che riconosce una sola Cin… -

... Nicaragua, Repubblica Dominicana, El Salvador e, da oggi,) e due Stati insulari del ... Il caso del Gambia In Africa, invece, di particolare interesse è il caso del Gambia, che hale ...Su pressioni del regime cinese, l'hale relazioni diplomatiche con Taiwan Il governo bolivariano dell'ha ufficializzato ieri la rottura delle relazioni che aveva con Taiwan ...L'hale sue relazioni diplomatiche con Taiwan , in corso da 82 anni, a favore di una relazione stabile con la Cina . Il governo di Taipei, si legge in una nota del ministero degli Esteri, ...

La Cina ufficializza le relazioni diplomatiche con l'Honduras che ha rotto i rapporti con Taiwan RaiNews

L'Honduras rompe le relazioni con Taiwan dopo 82 anni: "Riconosciamo una sola Cina" Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ...Rottura delle relazioni diplomatiche tra lo stato dell'Honduras e quello di Taiwan. E' una conseguenza del fatto che lo stato sudamericano ha deciso di intensificare legami con il governo cinese ...