«L’ho conquistata su un autobus. C’era folla, era sovraffollato. Questa ragazzina era in piedi, allora le ho dato il mio posto. La sera ci siamo ritrovati in autobus. Le ho offerto un caffè e da allora stiamo insieme». Sono passati 60 anni ma il cantante pugliese de "Il cuore è uno zingaro" e "La prima cosa bella" (dedicata alla prima figlia, Ketty) è ancora innamorato della sua Agnese (Di martedì 28 marzo 2023) Ha 83 anni Nicola di Bari, all’anagrafe Michele Nicola Scommegna, ma il suo cuore è ancora un po “zingaro”. Il cantante pugliese vincitore di un’edizione di Canzonissima (1971) e di due Festival di Sanremo (1971, con Il cuore è uno zingaro e nel 1972 con I giorni dell’Arcobaleno mentre con La prima cosa bella arriva secondo), lo racconta a Oggi è un altro giorno. «Qualche volta fai qualcosa che non avresti voluto fare, il cuore a volte fa questi giochetti, è un po’ malandrino». zingaro sì, ma fedele, sempre, alla moglie Agnese Girardello: «Quest’anno facciamo 60 anni ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 marzo 2023) Ha 83Nicola di Bari, all’anagrafe Michele Nicola Scommegna, ma il suoun po “”. Ilvincitore di un’edizione di Canzonissima (1971) e di due Festival di Sanremo (1971, con Ilè unoe nel 1972 con I giorni dell’Arcobaleno mentre con Laarriva secondo), lo racconta a Oggi è un altro giorno. «Qualche volta fai qualche non avresti voluto fare, ila volte fa questi giochetti, è un po’ malandrino».sì, ma fedele, sempre,moglieGirardello: «Quest’anno facciamo 60...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fioriediluvio : @Fede080578 @tica_vero Esatto ?? io un po' l'ho sempre seguito, sin da x factor mi aveva colpito il suo timbro e la… - Toni_ct_1 : RT @RMRenee78: A scuola ?? Io: Marco, come è andata la gita a Milano? Dimmi una cosa bella! Marco: ho trovato la fidanzata, l'ho conquista… - RMRenee78 : A scuola ?? Io: Marco, come è andata la gita a Milano? Dimmi una cosa bella! Marco: ho trovato la fidanzata, l'ho… - GioPanniello : RT @Daniele_Manca: Checco Zalone: «Ho cucinato per Meloni, ma ho votato Pd. Mia moglie Mariangela? L’ho conquistata con una scusa penosa»,… - blveclouds : Like crazy già stamattina l’avevo sentita ma non l’ho commentata abbastanza, LA AMO ha quel sound anni 80 di cui io… -