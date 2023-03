Lezioni di sostenibilità per la moda Lo sguardo della prof Jaffe

Leggi su formiche

(Di martedì 28 marzo 2023) “Se ti dicessi che l’industria dell’abbigliamento produce circa il 10% delle emissioni globali di gas serra (Ghg) forse non saresti particolarmente impressionato”, dice a Formiche.net Amy Myers, docente e direttrice dell’Energy, Climate Justice and Sustainability LabNew York University, a margine del convegno “The environmental impact of the fashion industry and possible solutions for a sustainable future”, organizzato dal Centro Studi Americani e dall’Ambasciata americana a Roma. “Ma se invece dicessi che è una percentuale che si colloca tra i primi cinque Paesi emettitori di Ghg l’impatto psicologico sarebbe molto diverso”. Proprio da questo punto bisogna partire, secondo l’esperta, dal cambiare la percezione del consumatore per renderlo più consapevole delle proprie scelte di acquisto. “La fast fashion, poi, compone la metà delle ...