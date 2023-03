L’ex Inter riprende la moglie in Senza veli | la gaffe di Brehme | VIDEO

L’ex Inter riprende la moglie in topless: la gaffe di Brehme | VIDEO (Di martedì 28 marzo 2023) Un VIDEO pubblicato da Andreas Brehme è diventato virale sui social, L’ex calciatore dell’Inter ha ripreso la moglie in Senza veli. L’ex terzino nerazzurro ha inviato sui social un VIDEO e in poco tempo è finito sul web, scatenando le reazioni degli utenti. Andreas Brehme è un ex calciatore e allenatore tedesco, classe 1960. Giocava nel ruolo di difensore, nel corso della carriera ha indossato le maglie di Kaiserslautern, Bayern Monaco, Inter e Saragozza. E’ stato un grande protagonista anche con la Nazionale tedesca, è stato campione del mondo nel 1990, vicecampione del mondo nel 1986 e vicecampione d’Europa nel 1992. Foto di Friedemann Vogel / AnsaPoi ha intrepreso la carriera da allenatore. La prima ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 marzo 2023) Unpubblicato da Andreasè diventato virale sui social,calciatore dell’ha ripreso lainterzino nerazzurro ha inviato sui social une in poco tempo è finito sul web, scatenando le reazioni degli utenti. Andreasè un ex calciatore e allenatore tedesco, classe 1960. Giocava nel ruolo di difensore, nel corso della carriera ha indossato le maglie di Kaiserslautern, Bayern Monaco,e Saragozza. E’ stato un grande protagonista anche con la Nazionale tedesca, è stato campione del mondo nel 1990, vicecampione del mondo nel 1986 e vicecampione d’Europa nel 1992. Foto di Friedemann Vogel / AnsaPoi ha intrepreso la carriera da allenatore. La prima ...

