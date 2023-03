(Di martedì 28 marzo 2023) - Ammessi i carburanti sintetici con impatto a zero C02, no per ora al biofuel come chiesto dall'Italia (astenuta con Bulgaria e Romania sul voto finale), ma se ne riparlerà in futuro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #lariachetira @Storace: 'Matteo Salvini ha detto una cosa semplice, siamo in Europa e paghiamo il biglietto per la… - 58Diegob : @frenkevita E chi se ne frega dell' Europa mica li tira fuori lei i soldi - Stec2vtr : #Allenatore del mese #SerieA e tira fuori Coppa Italia (febbraio) Europa league (Novembre) e la Conference che non… - Socrate01253916 : @TommasoFoti ADESSO ASPETTIAMO SOLO LE ELEZIONI EUROPE PE ANDA A TIRA CAZZI IN FACCIA A QUELLA ZOCCOLA E PUTTANA CH… - grotondi : RT @tempoweb: #Rotondi e la tragica profezia Dc di 32 anni fa: 'Si sta avverando'. Nubi nere sull'#Europa #28marzo #iltempoquotidiano #sull… -

- Ammessi i carburanti sintetici con impatto a zero C02, no per ora al biofuel come chiesto dall'Italia (astenuta con Bulgaria e Romania sul voto finale), ma se ne riparlerà in futuro... tra Pino Daniele e Massimo Troisi, Milano vicino all'cantava Lucio Dalla, Napoli ... propone un confronto che non è più lo stesso dei tempi di Careca -- la - bomba e Marco Van Basten. Si ...Uno dei maggiori produttori di munizioni inha fatto sapere che gli sforzi per soddisfare la ... Moscadentro la Germania: perché è coinvolta direttamente nel conflitto

L'Europa tira dritto su Exit35 per le auto a motore a benzina e diesel TGLA7

Ammessi i carburanti sintetici con impatto a zero C02, no per ora al biofuel come chiesto dall'Italia (astenuta con Bulgaria e Romania sul voto finale), ma se ne riparlerà in futuro ...Lo scontro sull'immigrazione tiene banco nella puntata di martedì 28 marzo de L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlini ...