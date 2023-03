L'Europa mette al bando le auto diesel e benzina: è ufficiale. Italia astenuta (Di martedì 28 marzo 2023) Il Consiglio dell'Ue ha dato il via libera al regolamento sulle emissioni di Co2 delle auto che introduce il divieto di immatricolazione per i veicoli a motore termico dal 2035. Il voto è avvenuto nel Consiglio Energia e ha visto l'astensione dell'Italia, dopo una posizione di netta contrarietà ribadita fino a oggi. Il regolamento contiene un riferimento agli e-fuel, in base al quale, a seguito di una consultazione con le parti interessate, la Commissione presenterà una proposta per l'immatricolazione di veicoli alimentati esclusivamente con carburanti CO2 neutri, dopo il 2035, in conformità con il diritto dell'Ue, al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme sulla flotta, e in conformità con l'obiettivo di neutralità climatica dell'Ue. Nel testo non è inserita la proroga, caldeggiata dall'Italia, relativa ai biocarburanti. Al ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) Il Consiglio dell'Ue ha dato il via libera al regolamento sulle emissioni di Co2 delleche introduce il divieto di immatricolazione per i veicoli a motore termico dal 2035. Il voto è avvenuto nel Consiglio Energia e ha visto l'astensione dell', dopo una posizione di netta contrarietà ribadita fino a oggi. Il regolamento contiene un riferimento agli e-fuel, in base al quale, a seguito di una consultazione con le parti interessate, la Commissione presenterà una proposta per l'immatricolazione di veicoli alimentati esclusivamente con carburanti CO2 neutri, dopo il 2035, in conformità con il diritto dell'Ue, al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme sulla flotta, e in conformità con l'obiettivo di neutralità climatica dell'Ue. Nel testo non è inserita la proroga, caldeggiata dall', relativa ai biocarburanti. Al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dovermes : RT @lanuovaBQ: #ILFATTODELGIORNO La conferma dello stop ai motori diesel e a benzina per il 2035, mette l’Europa davanti a obiettivi assurd… - TrueReportNet : @InvestigTruth In USA esiste un tasso di criminalità elevatissimo che in Europa, ma soprattutto in Italia non si im… - contini_r : RT @ChrisRicchiuti: 'Sull’#immigrazione è arrivato il momento di cambiare pagina: chi mette piede in #Italia, mette piede in #Europa. E nes… - GiuseppeCarugno : RT @anno_domini2000: @ChrisRicchiuti Sul 'chi mette piede in Itlia mette piede in Europa' provo solo sdegno. Per me 'chi mette piede in Ita… - anno_domini2000 : @ChrisRicchiuti Sul 'chi mette piede in Itlia mette piede in Europa' provo solo sdegno. Per me 'chi mette piede in… -