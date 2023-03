L’EREDITÀ: PINO INSEGNO AL POSTO DI FLAVIO INSINNA PER FAR FELICE LA PREMIER? (Di martedì 28 marzo 2023) PINO INSEGNO è stato ricevuto a Palazzo Chigi, lo certifica anche una nota stampa. I contenuti sono top secret eppure da settimane si rincorrono voci, alcune verosimili altre di pura fantasia, che vedrebbero il conduttore, attore e imitatore in pole position per ruoli chiave su Rai1. “Con PINO INSEGNO succede un casino, bisogna trovare una soluzione”, si lascia andare un dirigente Rai in questi giorni a dir poco infuocati. Giorni in cui il conduttore, amico da circa vent’anni di Giorgia Meloni, viene ricevuto addirittura a Palazzo Chigi. Così La Stampa, al centro della scena per i numerosi scivoloni, prima ipotizza l’arrivo a Sanremo di Morgan poi fa dietrofront e punta su INSEGNO al POSTO di Amadeus. Quest’ultimo, al netto dei record di ascolti e pubblicità, ha un contratto anche ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 marzo 2023)è stato ricevuto a Palazzo Chigi, lo certifica anche una nota stampa. I contenuti sono top secret eppure da settimane si rincorrono voci, alcune verosimili altre di pura fantasia, che vedrebbero il conduttore, attore e imitatore in pole position per ruoli chiave su Rai1. “Consuccede un casino, bisogna trovare una soluzione”, si lascia andare un dirigente Rai in questi giorni a dir poco infuocati. Giorni in cui il conduttore, amico da circa vent’anni di Giorgia Meloni, viene ricevuto addirittura a Palazzo Chigi. Così La Stampa, al centro della scena per i numerosi scivoloni, prima ipotizza l’arrivo a Sanremo di Morgan poi fa dietrofront e punta sualdi Amadeus. Quest’ultimo, al netto dei record di ascolti e pubblicità, ha un contratto anche ...

