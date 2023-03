Leonardo Lotto, il ragazzo rimasto paralizzato dopo un tuffo in mare: «Continuerò a combattere» (Di martedì 28 marzo 2023) Leonardo Lotto, 24 anni di Aosta, è rimasto paralizzato dopo un tuffo in mare a fine febbraio a Melbourne in Australia. Il ragazzo, laureato in Economia alla Bocconi e con un master a Singapore, batte la testa contro la sabbia. E non riesce più a muoversi. In ospedale, racconta il Corriere della Sera, gli diagnosticano la «frattura delle vertebre C3 e C5» e la «spina dorsale danneggiata». «Ci sono tante frasi che possono avere un impatto sulla tua vita, ma non ce ne sono tante che possono cambiarti completamente la vita come questa… sono paralizzato dalle spalle ai piedi. Riesco a sentire una piccola parte del mio corpo e riesco a muoverne ancora meno». Quale disperazione possa aver attraversato in quelle ore Leonardo ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023), 24 anni di Aosta, èunina fine febbraio a Melbourne in Australia. Il, laureato in Economia alla Bocconi e con un master a Singapore, batte la testa contro la sabbia. E non riesce più a muoversi. In ospedale, racconta il Corriere della Sera, gli diagnosticano la «frattura delle vertebre C3 e C5» e la «spina dorsale danneggiata». «Ci sono tante frasi che possono avere un impatto sulla tua vita, ma non ce ne sono tante che possono cambiarti completamente la vita come questa… sonodalle spalle ai piedi. Riesco a sentire una piccola parte del mio corpo e riesco a muoverne ancora meno». Quale disperazione possa aver attraversato in quelle ore...

