Lena Headey sarà la protagonista della serie western The Abandons | ideata da Kurt Sutter per Netflix

(Di martedì 28 marzo 2023)ladi The, lain dieci puntate cheha ideato perha ottenuto il ruolo diper la prossimadiintitolata The, come riferito da Variety. Il progettoè stato commissionato dall'azienda di streaming nell'ottobre del 2022. Theè una storia che si svolge nell'Oregon del 1850, la trama ruota intorno ad un gruppo di famiglie che si uniscono per resistere, anche con la forza, alle pressioni di coloro che cercano di ...

ha ottenuto il ruolo di protagonista per la prossima serie Netflix di Kurt Sutter intitolata The Abandons , come riferito da Variety. Il progetto western è stato commissionato dall'azienda ...Si prospetta un'altra epica avventura televisiva per la star de Il Trono di Spade. Netflix e l'ideatore di Sons of Anarchy Kurt Sutter le hanno affidato il ruolo di protagonista in The Abandons , una delle tante serie che in quest'ultimo periodo stanno esplorando il ...

Lena Headey sarà la protagonista di The Abandons, la serie western in dieci puntate che Kurt Sutter ha ideato per Netflix. Lena Headey ha ottenuto il ruolo di protagonista per la prossima serie ...Si prospetta un'altra epica avventura televisiva per la star de Il Trono di Spade Lena Headey. Netflix e l'ideatore di Sons of Anarchy Kurt Sutter le hanno affidato il ruolo di protagonista in The Aba ...