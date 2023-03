Legge Gelli | il contrasto alla malasanità

(Di martedì 28 marzo 2023) “La-Bianco e l’accertamento tecnico preventivo. Un primo bilancio sull’accertamento della responsabilità sanitaria nel Tribunale di Roma” è il titolo della ricerca dedicata alattraverso la verifica delle responsabilità sanitarie proposto d. L’indagine sul campo e? stata realizzata dall’Eurispes in collaborazione con la XIII Sezione del Tribunale di Roma, l’Enpam e lo Studio legale Di Maria Pino?. Si tratta della prima indagine realizzata in Italia in questo particolare a?mbito legatoresponsabilità professionale di medici, operatori e strutture sanitarie, e basato sull’analisi di duemila ATP effettuati da più di trecento medici legali. L’incontro, tenutosi questa mattina ...

Apertura dei lavori e saluti: Roberto Reali (Presidente del Tribunale di Roma), Gian Maria Fara (Presidente dell'Eurispes), Alberto Oliveti (Presidente dell'Enpam). Discutono dei risultati della

