Legge Gelli | il contrasto alla malasanità

"La Legge Gelli-Bianco e l'accertamento tecnico preventivo. Un primo bilancio sull'accertamento della responsabilità sanitaria nel Tribunale di Roma" è il titolo della ricerca dedicata al contrasto alla malasanità attraverso la verifica delle responsabilità sanitarie proposto dalla Legge Gelli. L'indagine sul campo e? stata realizzata dall'Eurispes in collaborazione con la XIII Sezione del Tribunale di Roma, l'Enpam e lo Studio legale Di Maria Pino?. Si tratta della prima indagine realizzata in Italia in questo particolare a?mbito legato alla responsabilità professionale di medici, operatori e strutture sanitarie, e basato sull'analisi di duemila ATP effettuati da più di trecento medici legali.

