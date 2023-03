Led Zeppelin: Houses of the Holy, 50 anni dopo, è sempre una gioia per le orecchie (Di martedì 28 marzo 2023) Sono passati quarantatré anni dalla tragica morte di John “Bonzo” Bonham, che ha provocato lo scioglimento dei Led Zeppelin, il più importante e influente gruppo hard rock di sempre. Il mito del Dirigibile non è mai tramontato, ma, anzi, è cresciuto ad ogni nuova ristampa da parte del chitarrista-manager Jimmy Page, come ha dimostrato l’entusiasmo che ha accompagnato le versioni rimasterizzate ed estese degli album della band. Ormai sono sempre più scarse le possibilità di una loro reunion, dopo la ormai lontana parentesi del Celebration Day di Londra nel 2007, ma è Robert Plant, definito da Rolling Stone “il più grande cantante solista di tutti i tempi”, a perpetuare il mito Zep nei suoi concerti insieme ai Saving Grace (il suo tour farà 7 tappe in Italia quest'estate, tra la fine di agosto e l'inizio ... Leggi su panorama (Di martedì 28 marzo 2023) Sono passati quarantatrédalla tragica morte di John “Bonzo” Bonham, che ha provocato lo scioglimento dei Led, il più importante e influente gruppo hard rock di. Il mito del Dirigibile non è mai tramontato, ma, anzi, è cresciuto ad ogni nuova ristampa da parte del chitarrista-manager Jimmy Page, come ha dimostrato l’entusiasmo che ha accompagnato le versioni rimasterizzate ed estese degli album della band. Ormai sonopiù scarse le possibilità di una loro reunion,la ormai lontana parentesi del Celebration Day di Londra nel 2007, ma è Robert Plant, definito da Rolling Stone “il più grande cantante solista di tutti i tempi”, a perpetuare il mito Zep nei suoi concerti insieme ai Saving Grace (il suo tour farà 7 tappe in Italia quest'estate, tra la fine di agosto e l'inizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bemfeitona : RT @bemfeitona: É como dizia o Led Zeppelin em immigrant Song: AAAAAA AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA - Xexeos : RT @pilloledirock: Il 28 marzo 1973 i Led Zeppelin pubblicano “Houses of the Holy”, il loro quinto album che fu certificato con 4 dischi d’… - RadioRock106e6 : Usciva oggi, 50 anni fa, #HousesOfTheHoly: quinto disco in studio dei @ledzeppelin, prodotto dal chitarrista… - tacatoleiva : RT @pilloledirock: Il 28 marzo 1973 i Led Zeppelin pubblicano “Houses of the Holy”, il loro quinto album che fu certificato con 4 dischi d’… - northzin_ : The Ocean é uma Masterpiece, Top 10 do Led Zeppelin -