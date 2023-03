Leccarmi le ascelle? | la richiesta hot di Gemma Galgani | il gelo di Maria De Filippi

(Di martedì 28 marzo 2023) Un incontro focoso quello avvenuto trae il cavaliere Silvio, protagonisti del trono over di Uomini e donne. Secondo la dama torinese, però, l'appuntamento sarebbe andato malissimo. Lei sarebbe finita a dormire sul divano a causa di qualche battuta di Silvio giudicata volgare. Il cavaliere, invece, ha dato una versione dei fatti diversa e aDeha raccontato: "La cena è andata benissimo, poi nel momento in cui abbiamo ripreso il taxi, siamo andati a casa. A casa ci siamo rilassati, no? Io ho tolto le scarpe, ho chiesto se potevo togliere la maglia, perché avevo su il dolcevita. A casa mia ci sono 25 gradi, fa sempre caldo, giro sempre nudo. Comunque ho tenuto i pantaloni, ci siamo messi con i piedi sul tavolino. Lei altrettanto, ha tolto le scarpe, eravamo rilassati, stavamo chiacchierando". ...

Maria De Filippi sconvolta da Gemma Galgani: "Leccarmi le ascelle" Liberoquotidiano.it

Un altro boom di ascolti per Uomini e Donne che continua a regalare pagine super trash su Canale 5 ma Piersilvio non storce il naso: con il 30% va tutto benissimo ...Non ha affatto gradito alcune sue richieste come leccarle le gambe o farsi leccare le ascelle. Ma soprattutto il suo continuare ad essere così ‘insistente’ nell’approccio fisico, anche in contesti non ...