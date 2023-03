Leao | segnali di Milan | dal campo al rinnovo | la situazione

(Di martedì 28 marzo 2023), il punto sul– Testa sempre più rivolta al, per il presente e anche – secondo quanto filtra dall’ambiente rossonero – per il futuro. Il segnale mandato oggi da Rafaè di quelli che fa ben sperare Stefano Pioli in vista del rush finale di stagione, ma anche Maldini e Massara ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : I dubbi di Messi sul rinnovo, il mal di pancia di Mbappe: Psg pronto a bussare al Milan per Leão: Parigi chiama, Le… - EmaGrieco12 : RT @luchino_saltato: È il 4 gennaio 2023 Il Milan vince 2-1 contro la Salernitana giocando una gran bella partita Leao è in palla, è ingio… - _Milanik_ : RT @luchino_saltato: È il 4 gennaio 2023 Il Milan vince 2-1 contro la Salernitana giocando una gran bella partita Leao è in palla, è ingio… - Francisco5567 : RT @luchino_saltato: È il 4 gennaio 2023 Il Milan vince 2-1 contro la Salernitana giocando una gran bella partita Leao è in palla, è ingio… - milansette : CorSera -

A favorire la trattativa ci sono diversiche potrebbero influire sul passaggio dell'...budget per l'estate " dipenderà soprattutto dalla qualificazione in Champions " e il destino di Rafa. ...Rafaelè il nome sul quale il ds Campos intende lavorare nelle prossime settimane. OK IL ...o è ancora alto, nonostante non siano arrivatidi svolta nell'ultimo periodo. Maldini cercherà ...Gli ho chiesto di essere incisivo e di essere un attaccante, era troppo lontano dalla porta ... Non mi aspettavo queste difficoltà dopo la Champions, non c'erano. Stasera siamo partiti ...

Leao Milan, segnali di rinnovo e dal campo: la situazione • TAG24 Tag24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Parigi chiama, Leão non risponde. Almeno per il momento. Perché i segnali arrivati dal Psg non hanno lasciato del tutto indifferente l’attaccante portoghese. Rafael, per una questione di riconoscenza ...