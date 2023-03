Leao punta il Napoli: è successo oggi a Milanello (Di martedì 28 marzo 2023) Domenica sera il Napoli affronterà il Milan per la 28a giornata di Serie A. Gli azzurri, primi in classifica a +19 dalla Lazio, seconda, ospiteranno i campioni d’Italia uscenti da strafavoriti. La stessa sfida, poi, si ripeterà altre due volte nel mese di aprile per i quarti di finale di Champions League. Il Napoli cerca la vittoria per dare un altro colpo al campionato e avvicinarsi allo Scudetto. Dall’altra parte, invece, i rossoneri di Pioli vogliono i tre punti per continuare la corsa alla Champions League e anche per “vendicare” il risultato dell’andata. Leao MilanNapoli Milan, Leao anticipa il rientro dalla Nazionale Napoli Milan sarà anche la partita tra Kvaratskhelia contro Leao. Il primo sta dimostrando un grandissimo valore e numeri impressionanti ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 marzo 2023) Domenica sera ilaffronterà il Milan per la 28a giornata di Serie A. Gli azzurri, primi in classifica a +19 dalla Lazio, seconda, ospiteranno i campioni d’Italia uscenti da strafavoriti. La stessa sfida, poi, si ripeterà altre due volte nel mese di aprile per i quarti di finale di Champions League. Ilcerca la vittoria per dare un altro colpo al campionato e avvicinarsi allo Scudetto. Dall’altra parte, invece, i rossoneri di Pioli vogliono i tre punti per continuare la corsa alla Champions League e anche per “vendicare” il risultato dell’andata.MilanMilan,anticipa il rientro dalla NazionaleMilan sarà anche la partita tra Kvaratskhelia contro. Il primo sta dimostrando un grandissimo valore e numeri impressionanti ...

