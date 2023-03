Le triple di Clyburn e le palle perse di Milano | highlights

La sintesi della sfida che rallenta la rincorsa playoff della squadra di Messina. Efes Istanbul - Olimpia Milano 89 - 69: ...Anche la truppa di Ataman affronta una sfida da dentro o fuori, complice un incredibile cammino negativo: nonostante le tredi Voigtmann, sono una difesa molle e le risposte dia ...(Marco Taminelli) Istanbul: Larkin 18,16, Micic 15 Milano: Luwawu - Cabarrot 19, Voigtmann ... L'8 - 0 dopo poco più di un minuto, con duedel liberissimo Colson, indirizza già la ...

LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve solo vincere per sperare OA Sport

Anche la truppa di Ataman affronta una sfida da dentro o fuori, complice un incredibile cammino negativo: nonostante le tre triple di Voigtmann, sono una difesa molle e le risposte di Clyburn a cucire ...Milano inizia molto bene in attacco, sfruttando un Voigtmann perfettamente in ritmo nel tiro da fuori (tre triple consecutive a bersaglio). Anche i turchi però sono in una serata di grazia offensiva, ...