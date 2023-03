Le quattro proposte del Terzo Polo per la maggioranza e l’opposizione (Di martedì 28 marzo 2023) Introdurre una legge sul salario minimo; attuare un piano straordinario per le liste di attesa nella sanità e uno per i Pronto Soccorso; rifinanziare industria 4.0 con i fondi del PNRR estendendola alla transizione ecologica e ripristinare la struttura di missione “Casa Italia”. Sono queste le quattro proposte – due per l’opposizione e due per la maggioranza – che Carlo Calenda, assieme a Elena Bonetti, Luigi Marattin, Silvia Fregolent e Matteo Richetti, hanno presentato in una conferenza stampa a Montecitorio. «La politica non può più essere rumore. L’unica rivoluzione che serve al Paese è quella delle proposte, della serietà e del buongoverno. La politica non può ridursi alla destra che approva reati e la sinistra che va in piazza», ha dichiarato Calenda. Salario minimoIl Terzo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 marzo 2023) Introdurre una legge sul salario minimo; attuare un piano straordinario per le liste di attesa nella sanità e uno per i Pronto Soccorso; rifinanziare industria 4.0 con i fondi del PNRR estendendola alla transizione ecologica e ripristinare la struttura di missione “Casa Italia”. Sono queste le– due pere due per la– che Carlo Calenda, assieme a Elena Bonetti, Luigi Marattin, Silvia Fregolent e Matteo Richetti, hanno presentato in una conferenza stampa a Montecitorio. «La politica non può più essere rumore. L’unica rivoluzione che serve al Paese è quella delle, della serietà e del buongoverno. La politica non può ridursi alla destra che approva reati e la sinistra che va in piazza», ha dichiarato Calenda. Salario minimoIl...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : La politica non può ridursi alla destra che approva reati e la sinistra che va in piazza. Abbiamo fatto quattro pro… - raffaellapaita : Sanità, Industria 4.0, salario minimo e #CasaItalia. Le quattro proposte del #TerzoPolo per governo e opposizione.… - CarloCalenda : Basta chiacchiere. Quattro proposte concrete, dettagliate e circostanziate per le opposizioni. Sanità, Salario Mini… - AntonioSassone7 : RT @Linkiesta: A Montecitorio @CarloCalenda e i dirigenti del Terzo Polo hanno presentato quattro progetti su salario minimo, sanità, indus… - DelMoroMassimo1 : RT @raffaellapaita: Sanità, Industria 4.0, salario minimo e #CasaItalia. Le quattro proposte del #TerzoPolo per governo e opposizione. Disc… -